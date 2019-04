Quality Award 2019, premiata la pasta fresca integrale biologica di Maffei

Cos'è il Quality Award?

Pasta Maffei, eccellenza che nasce a Barletta

Come riconoscere un prodotto di qualità, oltre etichette e pubblicità? In un mercato saturo di concorrenza, tra numerosi prodotti che sugli scaffali sembrano identici, la scelta ricade sui consumatori. Da questa idea nasce il, l'importante riconoscimento che ogni anno viene assegnato direttamente dai consumatori alle aziende e ai prodotti che si distinguono per una fondamentale caratteristica: la qualità.Giunto alla sua quarta edizione, il Quality Award 2019 ha premiato quest'anno ben 28 aziende e 42 prodotti. Tra i riconoscimenti c'è anche il: nella cerimonia che si è svolta lo scorso 6 marzo a Palazzo Visconti, a Milano, oltre a grandi marche quali Caffè Motta, Melinda, Pernigotti e tante altre, è stata premiata anche la linea didi Maffei.Il premio Quality Award è un riconoscimento unico nel suo genere. Coinvolge realmente i consumatori italiani attraverso una particolare esperienza sensoriale. Vengono selezionati ben 300 consumatori che valutano i prodotti alimentari del settore Food & Beverage attraverso rigorosi test di laboratori indipendenti specializzati nell'analisi sensoriale.In pratica i consumatori prescelti in questo campione eseguono unin pratica valutano il prodotto, soffermandosi sulle caratteristiche sensoriali del prodotto ed esprimendo un giudizio su vari elementi come gli ingredienti, il sapore, l'aspetto estetico, l'odore ecc. In questo test nessun elemento di marketing dunque condiziona la scelta dei consumatori. Ecco perché il Quality Award diventa doppiamente importante, perché premia prodotti davvero buoni secondo la valutazione senza pregiudizi del pubblico.Tra i prodotti di qualità 2019 c'è dunque la linea didel Pastaio Maffei. Questa pasta nasce nei laboratori di Maffei, a Barletta, nell'azienda familiare nata sotto la guida di Savino Maffei, con una storia di successo lunga 50 anni. Fettuccine, fusilli, orecchiette, spaghetti alla chitarra: i capisaldi della tradizione gastronomica italiana incontrano il sapore ruvido e casereccio delle farine integrali, per unadal sapore deciso e di carattere, come denotato anche dalla scelta del pubblico del Quality Award.Un ottimo riscontro per la pasta Maffei e per l'azienda, elogiata non solo dagli addetti ai lavori ma soprattutto dai consumatori, che confermano fiducia nei prodotti Maffei giorno dopo giorno.Fondamentale è la, che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche sensoriali e organolettiche. Le sapienti mani dei maestri pastai sono poi l'ingrediente segreto che fa più buona la pasta, così come la grande esperienza di questa realtà, con una storia nata nel 1960 con Savino Maffei e cresciuta negli anni con grandi ambizioni, vicina all'innovazione e all'amore per la qualità.