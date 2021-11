Sono state tante le iniziative dedicate alla festa dell'albero, dai "Giardini urbani" in piazza della Repubblica ai tanti eventi vissuti tra Boccadoro e Santa Geffa, come in tanti altri luoghi.Un poeta turco diceva: "Se vuoi pensare al futuro pianta un albero". E così domenica scorsa abbiamo festeggiato quel simbolo preziosissimo.Ma oggi ci chiediamo: quanto la nostra città pone al centro delle sue politiche il verde, gli alberi e l'ambiente?Viviamo in una città in cui si è costruito e si continuerà ancora a farlo, realizzando, semmai a titolo risarcitorio più per la coscienza che per l'ambiente, qualche bel parchetto a misura di bambino.Ma è questa l'idea di città green che sogniamo e immaginiamo?Ma abbiamo ben chiaro che rendere verde una città significa vivere e crescere meglio? Fare verde significa educarsi ad una coscienza green, a uno stile di vita nuovo, più attento e solidale.Forse qualcuno davvero pensa che per immaginare una nuova madre terra basta piantare un albero? Forse è questo un tempo nuovo che va oltre le singole attenzioni, che richiede davvero uno sforzo nuovo, ovvero quello di cominciare a immaginare nuove città a misure di verde, davvero.