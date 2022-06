Querelle Merra-Angiolillo, Centrone: «Alle autorità competenti il compito di accertare la verità e fare chiarezza»

«In questi giorni sui social sono state "postate" alcune registrazioni che hanno creato grande fermento in ambito politico (e non solo!). Il tenore delle suddette registrazioni, se fosse accertato e riscontrato, imporrebbe molte conseguenze in ambito politico e, verosimilmente, anche giuridico». A parlare è il consigliere Michele Centrone che aggiunge: «Lasciamo alle Autorità competenti l'arduo compito di accertare la verità e fare chiarezza sulla identità degli interlocutori. Sta di fatto che se i fatti dichiarati fossero accertati l'attuale amministrazione non potrebbe restare indifferente ed urgerebbero importanti provvedimenti. Per adesso il "condizionale" è d'obbligo quindi attendiamo, pazienti, che le Autorità facciano chiarezza nell'interesse di tutti i cittadini; soprattutto nell'interesse di quanti continuano a credere nella politica, quella sana».