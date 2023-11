“Questa amministrazione brancola nel buio”: ancora problemi sul fronte illuminazione

Ancora problemi di mancanza di luce in città, questa volta si parla di Via Martiri di Palermo, con l'intervento via social di Centrone, Consigliere comunale della lista "Palumbo Sindaco"."Da 30 giorni una zona completamente al buio!! Dopo diverse segnalazioni e decine di solleciti, la società responsabile della manutenzione, fa sapere che è in attesa di risposte dal comune!!" Queste le parole del consigliere.La segnalazione è accompagnata da una foto che rende chiara la situazione, o meglio, la rende "scura". La zona appare completamente priva di illuminazione.Tra l'atro trattandosi di una zona "di campagna" strade buie certo non danno idea di sicurezza, sia per chi abita l'area che per chi è di passaggio.I pericoli di animali selvatici, presenti in zona, per chi si trova sul tratto a piedi, o di buche e altri elementi di intralcio, per chi guida, diventano minacce imprevedibili.Tema quello dell'illuminazione che riaffiora già da qualche mese, capace di toccare sia zone periferiche che centrali, ma evidentemente senza mai giungere ad una risoluzione omogenea.L'augurio è che torni la luminosità che certo donerebbe qualche sicurezza in più ai cittadini