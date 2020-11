Raccolta differenziata porta a porta, le novità da lunedì 23 novembre

Da lunedì 23 novembre presso le isole ecologiche mobili presenti in via Annibale Maria di Francia nei pressi del parcheggio dello stadio comunale, in via Gisotti nei pressi del campo di pallacanestro ed in Piazza Plebiscito nelle vicinanze della villa comunale sarà possibile conferire anche olio vegetale esausto. Ricordiamo che le isole ecologiche mobili sono attive dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 13. Sarà possibile da lunedì conferire carta, vetro, plastica e metalli, organico, non riciclabile (compresi pannoloni e pannolini), pile, indumenti usati e olio vegetale esausto.Da lunedì 23 novembre 2020 l'ufficio start-up di via Finanzieri n. 24 osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 ed il martedì e venerdì dalle ore 14 alle 19:30. Presso l'ufficio start-up, attivo anche come info-point, è possibile attivare servizi complementari connessi alla raccolta differenziata porta a porta come il servizio di ritiro dedicato (pannolini e pannoloni) e richiedere, per chi ancora non ha ricevuto il kit o in caso di furto o danneggiamento, tutte le attrezzature e le informazioni sulle nuove modalità del sistema di raccolta dei rifiuti.In caso di impossibilità a raggiungere la sede AMIU S.p.A. di via Finanzieri n. 24 si può delegare l'attività di ritiro del kit: per effettuare il ritiro è necessario esibire copia del documento di identità e della tessera sanitaria dell'intestatario del ruolo Tari (sia del delegato che del delegante). Per info sulla raccolta differenziata porta a porta è possibile scrivere a pap@amiutrani.itRicordiamo infine alla cittadinanza la disponibilità del servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti (0883.582993). Per altre richieste è possibile contattare Amiu al Numero Verde 800.665155, chiamando il numero 0883.583543 dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00 o scrivendo a info@amiutrani.it.