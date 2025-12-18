Associazioni
«Racconti del Natale»: torna a Trani il concorso dedicato all’arte presepistica
L’iniziativa dell’Associazione Delfino Blu, con il sostegno del Comune
Trani - giovedì 18 dicembre 2025 13.32
L'Associazione Delfino Blu con il finanziamento del Comune di Trani, nell'ambito delle attività natalizie della città, organizzano la II edizione del concorso artistico "Racconti del Natale", un'occasione per coniugare in un unico momento di festa e fede il grande mistero del Natale attraverso la preziosa e antica arte presepistica.
Il concorso è aperto a tutti coloro che per passione, tradizione e fede amano raccontare il Natale attraverso l'allestimento di scene ed ambientazioni di paesaggi che ci conducono nella Betlemme di 2000 anni fa in cui tutto accadde.
Il tema del concorso è libero, un invito a viaggiare con la fantasia e riflettere sulle proprie esperienze e sui sentimenti legati al Natale. I partecipanti potranno scegliere di rimanere fedeli alla classica rappresentazione, oppure osare con rivisitazioni moderne del presepe, permettendo così di raccontare storie che varcano i confini del tempo e dello spazio, dalle più intime e familiari a quelle più universali che parlano al cuore di ciascuno.
Ogni presepe sarà un'opera d'arte unica, frutto del lavoro e della passione dei suoi creatori..Il concorso è aperto a tutti, bambini e adulti, singoli o gruppi, che hanno voglia di vivere il Natale come occasione per esprimere le proprie emozioni, sensazioni e talenti artistici, raccontando così gli episodi di quella notte magica, la Speranza del Natale.
Non una gara, ma un'occasione per porre ancora una volta in risalto il valore di fede, narrativo e artistico del Presepe.
I partecipanti dovranno comunicare la loro partecipazione prendendo contatti
o via e mail: delfinobluodvtrani@gmail.com
o scrivendo su whatsapp (o messaggio) ai numeri 3458825863-3884536278,
riportando:
Nome dell'opera
Breve descrizione
Nome e cognome autore/i
La consegna dei manufatti artistici dovrà essere effettuata, previo contatto telefonico, i giorni 18 e 19 dicembre presso la chiesa di San Luigi in Piazza Mazzini Trani dove sarà allestita anche l'esposizione degli elaborati.
Gli elaborati artistici saranno esposti e visitabili dal giorno 20 Dicembre 2025 al giorno 5 Gennaio 2026 dalle 18:00 alle 21:00.
Scaricate qui il bando.
