Teatro Mimesis - Giornata Mondiale dei Dialetti. <span>Foto Teatro Mimesis</span>
Teatro Mimesis - Giornata Mondiale dei Dialetti. Foto Teatro Mimesis
Eventi e cultura

Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità

Successo per l'evento curato da Franco Pagano: un viaggio tra storia, video-racconti e poesia per riscoprire l'identità locale

Trani - lunedì 19 gennaio 2026 7.55
Il Teatro Mimesis APS ha dimostrato ancora una volta come si può, e per certi versi si deve, interpretare la cultura al servizio della comunità. Non un semplice esercizio di stile, ma un presidio necessario per custodire la memoria collettiva e rafforzare il senso di appartenenza. È con questo spirito che, lo scorso 18 gennaio, il palco di via Pietro Palagano ha ospitato una serata speciale in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali.

L'evento, curato dal noto studioso Franco Pagano, è andato ben oltre la semplice conferenza, trasformandosi in una serata coinvolgente grazie alla conduzione brillante e divertente di Gaetano Ermito. L'obiettivo di esplorare i dialetti non come folclore, ma come "archivi viventi" e codice genetico dell'identità, è stato pienamente raggiunto attraverso una formula innovativa. L'attenta analisi sulla genesi delle lingue locali condotta da Pagano è diventata infatti un affascinante video-racconto, impreziosito dal contributo informatico e musicale del maestro Lino Albanese.

Il pubblico è stato guidato in un viaggio sonoro attraverso la penisola e la provincia, grazie alle declamazioni e alle letture che hanno spaziato dal dialetto partenopeo al laertino, dall'andriese fino al tranese. A dare voce a queste radici sono stati Enzo Cirillo, Francesca Carrera, Riccardo Lavigna e Giulio Di Filippo, che hanno saputo intrecciare ricerca e interpretazione. A chiudere il cerchio di un appuntamento ricco di emozioni, la "ciliegina sulla torta": la lettura di alcune composizioni poetiche originali dello stesso Franco Pagano, che ha suggellato un incontro in cui la parola è tornata ad essere protagonista assoluta e legame indissolubile con il territorio.
Teatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei DialettiTeatro Mimesis Trani Giornata Mondiale dei Dialetti
  • Teatro Mimesis
Altri contenuti a tema
Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider Quando la normalità diventa complicità: letture e riflessioni per interrogare il presente
Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio In occasione della Giornata Nazionale, il 18 gennaio si terrà una serata di ascolto curata da Franco Pagano. Introduzione di Gaetano Ermito, ingresso su prenotazione
Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità Guidati dalla riflessione di don Michele Fabiano, una serata per riscoprire il valore delle relazioni sincere oltre le luci delle feste
Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto Attualità Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto Proiezione e dibattito con don Michele Fabiano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis "Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis Martedì 30 dicembre una conversazione tra le stelle con Edmondo Adduci. Ingresso libero su prenotazione per scoprire la data reale della Natività e il cammino dei Magi.
Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire Associazioni Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire Successo della passione amatoriale per la commedia dialettale: "Avaest ca sè la saléute" e da stasera si replica
Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri In una società dove l'apparire è sempre più essenziale e il giocare con le maschere diventa una consuetudine
Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre Associazioni Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre Programmazione dal 29 novembre al 20 dicembre. In scena la brillantezza di Pino Clamore, la profondità di Kressmann Taylor e la commedia d'arte di Walter Leggieri
Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza " per i bambini
19 gennaio 2026 Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini
L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
19 gennaio 2026 L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
19 gennaio 2026 Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella " di Helga Schneider
19 gennaio 2026 Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider
51
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
18 gennaio 2026 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
18 gennaio 2026 La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
18 gennaio 2026 Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
2
Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
18 gennaio 2026 Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani
18 gennaio 2026 Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani
Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento»
18 gennaio 2026 Nucleo Guardia Ambientale: «Pronti a lavorare in sinergia con l'assessora Ciliento»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.