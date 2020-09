Raffaele Fitto ieri a Trani per sostenere la candidatura di Raimondo Lima

Raffaele Fitto nel primo pomeriggio di ieri si è recato in visita a Trani a sostegno della candidatura di Raimondo Lima, insieme alla classe dirigente provinciale e diversi consiglieri comunali del territorio.La presenza di diversi amministratori provenienti da più città evidenzia ancor di più come la candidatura alla regione di Lima sia una candidatura forte poichè supportata in tutte le città del collegio.In serata Lima ha annunciato l'arrivo in città del leader Giorgia Meloni per domenica pomeriggio.