Raimondo Lima rieletto consigliere nazionale Asi per il terzo quadriennio consecutivo

L'esponente di Fdi a Roma per la decima assemblea elettiva

Si è svolta a Roma, la decima assemblea elettiva dell'Asi, ente di promozione sportiva e sociale nonché tra i principali enti in Italia per numeri e radicamento territoriale. Raimondo Lima, presidente provinciale dell'Ente dal 2008 e dirigente nazionale dal 2012, è stato rieletto consigliere nazionale Asi per il terzo quadriennio consecutivo.