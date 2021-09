Raimondo Lima: «Trani tra i peggiori Comuni capoluogo per capacità amministrativa»

«Trani tra i peggiori Comuni capoluogo per capacità amministrativa». A dichiararlo il commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima, che aggiunge. «"Non ci può essere sviluppo economico e sociale senza una buona governance pubblica. Analizzando dei parametri (bilancio, governance, personale, appalti, ambiente) attraverso i dati che i Comuni sono tenuti a pubblicare, Fondazione Etica - che valuta le performance delle Pubbliche amministrazioni - ha declinato un quadro della situazione attuale della capacità amministrativa dei comuni capoluoghi di provincia" (Corriere della Sera).Considerando che il centrosinistra oramai amministra la città da 6 anni, la Regione da 16, che i parametri di riferimento, in primis governance, bilancio e ambiente sono oggetto delle nostre battaglie politiche di questi anni, non possiamo che prendere atto e confermare la incapacità amministrativa che si evince dal rapporto della Fondazione Etica. Per risalire in classifica sarà senza alcun dubbio necessario cambiare squadra e allenatore».