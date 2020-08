Recupero e conversione cave dismesse nell’agro di Trani, Andria, Minervino Murge

Social Video 1 minuto Cave dismesse, video di Raimondo Lima

«L'agro tra Trani e Andria, ma anche quello di Minervino Murge è costellato da decine di cave dismesse- scrive il candidato tranese Raimondo Lima - Sono da sempre un convinto sostenitore delle politiche di recupero e conversione di questi siti.Serve contare in Regione. Serve avere una visione futuribile di queste aree: nel Salento e in Capitanata lo fanno già da tempo. Serve un parco progetti che metta in condizione i proprietari e le comunità di convertire e i rilanciare i siti. È una battaglia ambientale e culturale. Ve lo immaginate un concerto o uno spettacolo in una cava circondati dai nostri ulivi?