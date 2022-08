Refezione scolastica, da oggi riaperti i termini per le iscrizioni

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

attestazione ISEE in corso di validità;

certificazione medica in caso di richiesta di dieta speciale.

A partire da martedì 23 agosto e fino a venerdì 16 settembre sarà possibile iscriversi al nuovo portale telematico online per usufruire del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023. Per l'anno scolastico 2022/2023 tutti gli utenti dovranno considerarsi NUOVI ISCRITTI e procedere alla registrazione sul nuovo portale telematico, disponibile al seguente link Per registrarsi al portale sarà necessario essere in regola con i pagamenti precedenti. Si dovrà quindi inserire il codice fiscale dell'alunno ed essere in possesso della seguente documentazione:Relativamente, invece, all'esenzione totale dal pagamento del pasto prevista per gli alunni diversamente abili, sarà necessario recarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 12 e il giovedì dalle 16:30 alle 18:30 con la documentazione medica attestante la disabilità dell'alunno ed il modulo disponibile in allegato debitamente compilato.Per maggiori dettagli su come effettuare l'iscrizione consultare la scheda dimostrativa allegata che illustra tutti i passaggi utili alla compilazione della domanda.In caso di impossibilità temporanea dell'alunno ad usufruire del servizio mensa, ai fini del conteggio pasti, sarà necessario collegarsi al portale e comunicare il giorno/periodo di sospensione; in mancanza il pasto sarà considerato somministrato anche in assenza dell'alunno.