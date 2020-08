Regionali 2020, presentati a Bari i candidati di Forza Italia

Forza Italia Puglia lancia dal capoluogo la sua sfida per le regionali. Ieri mattina la presentazione a Bari di tutti i candidati al Consiglio regionale, con gli interventi del vicepresidente del partito on. Antonio Tajani, della vicepresidente del gruppo in Senato Licia Ronzulli e dell'onorevole Francesco Paolo Sisto, oltre ai commissari regionali on. Mauro D'Attis e sen. Dario Damiani. E non solo: il presidente Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico, ha voluto formulare i suoi migliori auguri a Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, e a tutta la squadra di Forza Italia, per un ottimo risultato elettorale."Abbiamo fatto un grande sforzo ma ne è valsa la pena: le nostre liste sono forti, competitive e soprattutto di qualità - ha evidenziato il commissario regionale on. Mauro D'Attis - . Persone serie e competenti che potranno dare un contributo di valore all'azione di governo con Raffaele Fitto presidente per il rilancio della nostra Puglia. Forza Italia non sarà il ruotino della coalizione. Siamo e saremo ruota motrice e se agli avversari Emiliano e 5 stelle oggi notifichiamo il preavviso di sfratto, agli alleati della Lega e di Fratelli d'Italia diciamo che finalmente siamo riusciti tutti assieme a offrire ai pugliesi quello che volevano: il centrodestra unito.Nella sana competizione interna alla colazione, noi di Forza Italia con una meravigliosa squadra non saremo comparse ma saremo protagonisti"."Oggi siamo nelle condizioni di mandare a casa un centrosinistra che ha distrutto la nostra Regione a colpi di clientelismo e malgoverno - ha dichiarato il sen. Dario Damiani - . Abbiamo un presidente che ha affidato un incarico da 120 mila euro a un virologo, il prof Lopalco, che ha sfruttato il suo ruolo non per la gestione dell'emergenza Covid-19, ma per farsi campagna elettorale da candidato nelle liste di Emiliano. È questo il sistema con cui la Puglia è stata governata fino ad oggi e Forza Italia, con tutto il centrodestra, tornerà a disegnare una prospettiva di governo trasparente a servizio di tutti i cittadini e non solo della clientela di Emiliano".