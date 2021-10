Report criminalità 2021: riconferma della BAT al primo posto in Italia per furti d'auto

Sul sito web del Sole 24 Ore sembra quasi il modo di individuare i risultati di una competizione nelle varie categorie: c'è da dire però che essere presenti in queste classifiche dovrebbe far ambire alle ultime posizioni, poiché si tratta dei dati relativi alla criminalità in Italia.Il portale appare davvero come un sistema per verificare risultati di una gara: basta inserire il tipo di reato, l'anno di riferimento e appare la classifica con in evidenza le prime tre classificate tra le province italiane in quell' "ambito".Memori del primato in classifica dello scorso anno nella categoria "furti di auto" come provincia BAT siamo andati a verificare con la speranza di non vederci apparire . Ebbene è una triste riconferma: la provincia BAT è anche per il 2021 al primo posto per furti d'auto.Anche su questa testata abbiamo riportato gli innumerevoli episodi di furti a turisti nel corso della estate appena trascorsa, oltre ovviamente ai danni ripetuti a cittadini tranesi anche in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti, quasi impunemente.Sollecitazioni a una maggiore presenza di forze dell'ordine o sistemi di videosorveglianza ne sono stati fatte.E c'è da dire che questo primato si aggiunge a una situazione che da troppo tempo ormai è molto pesante nella nostra città tra atti vandalici e furti nelle abitazioni.Smuovere la classifica sta diventando una vera emergenza.