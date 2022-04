Riabilitazione psichiatrica in carcere, oggi la presentazioni dei progetti in biblioteca

Giovedì 28 aprile alle 10 nella Biblioteca comunale di Trani, si terrà la presentazione dei progetti di riabilitazione psichiatrica realizzati presso il carcere maschile e il carcere femminile di Trani nel corso del 2020-2021 e la presentazione del progetto "Spazio Cielo" che si svilupperà nel 2022. Inoltre sarà sottoscritto il protocollo di intesa per la costituzione di un tavolo tecnico.​L'obiettivo del tavolo tecnico è quello sviluppare programmi tesi al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici in esecuzione di pena anche​ attraverso la creazione di opportunità lavorative.​Durante l'incontro sarà proiettato il corto "Viva!" che è stato realizzato a conclusione di un progetto di riabilitazione psichiatrica della Asl Bt condotto in collaborazione con l'ente EPASSS all'interno del carcere femminile di Trani: per l'occasione saranno presenti due detenute, protagoniste del corto.All'evento parteciperanno, tra gli altri, Tiziana Dimatteo (Direttrice Generale Asl Bt), Giuseppe Barrasso (Direttore Dipartimento di Salute Mentale), Piero Rossi (Garante dei diritti dei detenuti), Amedeo Bottaro (Sindaco di Trani) e Giuseppe Altomare (Direttore Istituti penali Trani).