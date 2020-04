Riapertura anticipata di alcune attività, la richiesta di Santorsola al presidente Emiliano

Questa mattina ho consegnato al presidente Michele Emiliano una richiesta per anticipare la ripresa di alcune attività lavorative, che onestamente non ritengo essere più esposte a rischio contagio rispetto a quelle attualmente in svolgimento. Il tutto ovviamente sempre organizzato su appuntamento, con distanza e dispositivi.Ho chiesto che si possa anticipare il riavvio di tutto il ramo della ristorazione con vendita da asporto e del settore edilizio per le quali è sufficiente la CILA.Ho inoltre sollecitato la riapertura di tutti i mestieri che possono garantire un distanziamento sociale di almeno un metro all'interno delle proprie botteghe (falegnameria, fabbri, tappezzerie,...) e di tutte le attività svolte in forma autonoma come per esempio gli imbianchini o gli idraulici.Un'altra attività per cui ho richiesto di anticipare le aperture, per evidenti questioni igieniche, è quella della toilettatura degli animali di compagnia. Sono sicuro che il Presidente saprà ascoltare le richieste di tutti i piccoli imprenditori e dei lavoratori, che con la crisi stanno rischiando di perdere tutto.