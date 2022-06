Ricollocazione dei carrellati su Porto e lungomare, da domani i sopralluoghi del Comitato Tecnico

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza numero 11 del 23 maggio 2022 (Disposizioni tecniche sperimentali e provvisorie per la gestione dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze non domestiche e commerciali) a partire da domani mattina, mercoledì 22 giugno, per assicurare migliori condizioni di igiene e decoro urbano del lungomare e dell'area portuale, avranno luogo i sopralluoghi a cura del comitato tecnico al fine di una verifica e confronto in merito alla ricollocazione dei carrellati della raccolta differenziata.