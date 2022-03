Rifacimento delle carreggiate e dei marciapiedi in via Bebio, via Nigrò e via Radeprando

Lavori di rifacimento delle carreggiate e e dei marciapiede ricadenti nel centro abitato: si tratta opere per 200mila euro che l'assessorato ai lavori pubblici ha programmato per quella zona, e che in questi giorni verranno realizzati in particolare in alcuni tratti di via Bebio, via Nigrò, via Umberto e via Radeprando da Trani. Si comincerà dapprima con il rifacimento dei marciapiedi per poi passare al rifacimento del manto stradale.Per questo motivo con ordinanza dell'area Polizia locale e Protezione è stata prevista la modifica temporanea della viabilità per consentire la movimentazione di materiale e l'esecuzione dei lavori dal giorno 15 marzo e per i successivi 30 giorni lavorativi, per regolamentare la circolazione stradale in occasione dei lavori stradali nonché garantire la sicurezza della circolazione e del cantiere durante i lavori.In particolare da ieri, 15 marzo, e per i successivi 30 giorni consecutivi è stato istituito il divieto di fermata su ambo i lati in via Bebio nel tratto compreso fra la Via De Robertis e Via Cavour, via Radeprando nel tratto compreso fra la Via Amedeo e la Via Umberto; via Umberto nel tratto compreso fra la Via Cavour e Via Ciardi; via Nigrò nel tratto compreso fra il civ. 48 della predetta via e l'incrocio con Corso V. Emanuele.