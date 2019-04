Gara manutenzione strade, ancora pochi giorni utili per presentare le offerte

Scade il 24 aprile la gara pubblica per affidamento dei lavori inerenti il rifacimento di alcune strade di Trani. Tra queste c'è anche, di cui pochi giorni fa avevamo segnalato le condizioni disastrato del manto stradale (leggi qui ).Previsti interventi anche in via Borgogna, via Anseramo da Trani, la stradina adiacente la scuola Baldassarre, via Pertini, via Sant'Angelo, Largo Turchia, largo Di Vittorio Veneto, alcuni tratti di via Duchessa d'Andria, via Paolo Emilio, nonché arterie ad alto traffico veicolare come corso Imbriani tra via Palazzo di Città e Viale Spagna, ed il cavalcaferrovia di Viale Spagna e la Via Torrente Antico che collega via Del Ponte Romano con via Cappuccini.La gara prevede, infine, il rifacimento anche di strade poste in via Barletta e via Andria. Le strade sono state selezionate sulla scorta delle segnalazioni pervenute al Comune di Trani da parte dei cittadini e della Polizia locale.