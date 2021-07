Rifiuti abbandonati da giorni: i cestini come "isole ecologiche" abusive, e regna l'inciviltà

Sarà colpa dello sciopero? Sarà per la partita? Sarà per l'inciviltà piuttosto. Ma non per questo l'immondizia, lasciata dentro sopra e davanti ai cestini portarifiuti, può rimanere per strada per più giorni, mostrando uno scenario indecente oltre che igienicamente pericoloso. E così "una tranquilla passeggiata per le strade di Capirro – come ci segnala un lettore - troppo spesso ultimamente si sta trasformando in un incubo a causa dei troppi rifiuti abbandonati da irresponsabili nei pressi dei cestini portarifiuti".Succede in particolare, e le foto lo testimoniano, nella zona di via Capirro e via Duchessa d'Andria, da più giorni: "Le foto scattate sabato sera mostrano un degrado assoluto e il fenomeno si ripete in particolare dopo le partite della nostra nazionale: probabilmente chi si riunisce nelle ville per vedere la partita ritiene sia più semplice abbandonare i rifiuti (birre e cartoni pizze) al primo cestino che si trova per strada, che in realtà ha un'altra funzione. A questi poi si aggiungono i diversamente civili seriali che gran menefreghismo continuano ad abbandonare rifiuti". Evidentemente sono "mancati i passaggi quotidiani di amiu per lo svuotamento e pulizia", e "la mancanza di sanzioni esemplari per i responsabili fanno sì che ancora una volta le periferie di Trani si trasformino in pattumiere a cielo aperto. Quando si cambierà rotta con i fatti?" si domanda il lettore: è chiaro che l'inciviltà è la causa principale della situazione, e contro quella la guerra è difficile ma comunque non impossibile.Il servizio pubblico dovrebbe in ogni caso provvedere ripulire queste situazioni plateali presenti da ben più di 48 ore, perché il cittadino diligente, che porta avanti la sua sacrosanta e non facile raccolta differenziata, pagando tasse e pulendo bidoncini, non deve stare in silenzio e subire. Sempre.