Rifiuti...errati: oltre 100 multe nel periodo di Ferragosto

La settimana di Ferragosto appena conclusa ha registrato un incremento delle attività di controllo in merito al conferimento dei rifiuti sul territorio di Trani. L'attività, eseguita dagli agenti del Comando di Polizia Locale con il supporto dell'Amiu, è stata focalizzata in alcuni quartieri dove erano emerse, durante il servizio di raccolta quotidiano, delle evidenti e reiterate criticità.Vani gli appelli lanciati nei giorni scorsi dall'azienda di igiene urbana: si è così stabilita una linea dura che ha sortito numerose sanzioni (oltre 100). Una delle zone maggiormente attenzionate è stata la statale adriatica che collega Trani a Bisceglie: gli agenti di PM hanno elevato complessivamente 13 multe ad altrettanti cittadini per abbandono di rifiuti ed errato conferimento. A sud si segnala la sanzione a due condomini per aver esposto fuori dal giorno previsto e dall'orario consentito 5 carrellati dell'organico già colmi a metà mattinata.Multati anche diversi cittadini per abbandono di rifiuti ed errato conferimento al di fuori del centro di raccolta di via Superga, nell'ambito di attività di controllo che si sono protratte su più giorni. Sanzionate anche alcune attività commerciali ed un lido. Anche il centro storico è stato battuto dagli agenti: 3 pubblici esercizi dell'area portuale sono stati sanzionati per abbandono di rifiuti, insudiciamento della sede stradale ed errato conferimento.A distanza di pochi giorni dalle sanzioni, Amiu, durante i turni di raccolta, ha registrato dei miglioramenti significativi, ciò non toglie che le azioni di controllo proseguiranno perché gli amministratori locali sono intenzionati a non abbassare la guardia. L'Amministrazione rinnova l'appello alla popolazione: rispettare le regole dei conferimenti, adottare comportamenti rispettosi nei confronti dell'ambiente rappresenta l'atto di amore più autentico che i cittadini possano compiere nei confronti della città nella quale vivono e che resta un punto di riferimento per l'intero territorio regionale.