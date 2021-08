Rifiuti in abbondanza sui moli del porto: operazione di pulizia da parte di un gruppo di volontari

Rifiuti, rifiuti, ancora rifiuti. Compresi pali con cartelli di segnalazione. Abbandonati, certamente da gente incivile, lasciati da giorni, forse più, a deturpare angoli e strade della città, compreso il litorale, le spiagge, le scogliere.Per fortuna ci sono anche "i volontari", quelli che decidono di andare a far pulizia "stanchi di questo immobilismo": Michele Centrone (che, per la cronaca, è anche consigliere comunale della lista Palumbo Sindaco) con un gruppo di amici non è nuovo a questo tipo di iniziative. Lo ha già fatto in altre situazioni e zone della città. E così questo pomeriggio si sono "armati" del necessario e sono andati a ripulire là dove nessuno vi era andato prima.E nel giro di qualche ore di duro lavoro il molo Sant'Antonio ed il molo Santa Lucia sono stati "ripuliti": bottiglie, plastica, rifiuti di ogni genere, cartelli stradali, e loro a riempire buste e bustoni, a scavare fra gli scogli e sulle pietre, che hanno posizionato davanti alla Torretta del Molo Santa Lucia, dove l'Amiu ha prontamente provveduto a ritirare per portare in discarica.