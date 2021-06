Rifiuti sulla spiaggia: solo il lockdown consente una natura pulita e rispettata?

Eppure ci vuole davvero poco: la spiaggia è dotata di diversi cestini e fare qualche passo in più per buttare un sacchetto di rifiuti o una cicca di sigaretta,una carta di gelato o una bottiglietta d'acqua vuota non è una gran fatica.



Mentre davvero ci vuole una gran dose di spudoratezza a perseverare in questi comportamenti deprecabili.

No, non è una di quelle distese di rifiuti da prima pagina, di quelle che fanno notizia e clamore. Ma mette rabbia e profonda tristezza anche solo un sacchetto vuoto di patatine; se a questo poi si unisce, come in questo caso, sulla spiaggia libera di Colonna una costellazione di residui di passeggiate o spuntini della sera precedente davvero ci chiediamo dove siano le nostre pretese di bei litorali, di una degna accoglienza turistica, di una città pulita, curata e vivibile come meriterebbe (come meriterebbero tutte).Una nostra lettrice ci ha invitato questa mattina alcune foto con lo spettacolo desolante della spiaggia sporcata. "E poi facciamo gli scioperi per l'ambiente!"ci scrive con rabbiosa ironia.Vai a vedere che del lockdown- in particolare del primo - ricorderemo qualcosa con nostalgia: la natura incontaminata che si riprende la sua bellezza, i suoi spazi, la dimensione che l'uomo deturpa con la sua presenza e il suo intervento.