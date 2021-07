Rimossa insegna pericolante di una parafarmacia in corso Italia

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l'insegna pericolante di una parafarmacia in corso Italia, all'angolo con piazza Dante. Il grosso impianto luminoso era stato urtato questa mattina da un camion divenendo con il passare delle ore un pericolo sia per i passanti che per gli automobilisti. In serata è stato quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione avvenuta in totale sicurezza dopo aver transennato l'area.