«Ringraziamo per averci derubato di soli 20 euro», nuovo furto in una braceria in corso Cavour

Che in questi giorni a Trani siano più frequenti episodi di criminalità misti ad atti vandalici è oramai un dato di fatto. Tra incidenti stradali, sventati furti e danni ad attività commerciali sembra che in città non ci sia pace. E' notizia delle ultime ore di un altro furto a danno di una braceria in corso Cavour. Un piccolo furto, sicuramente, ma pur sempre un furto e quindi condannabile. A renderlo noto il titolare sulla pagina Facebook dell'attività: «Ringraziamo coloro che stanotte sono entrati nella nostra attività derubandoci di soli €20». Un post dal sapore ironico dove il titolare ringrazia persino i ladri per avergli sottratto solamente 20 euro. Di questi tempi sottrarre solamente qualche decina di euro può apparire persino come un atto di grazia.