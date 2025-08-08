Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani

A Palazzo di Città, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e il direttore dell'ufficio interdistrettuale Esecuzione penale esterna per la Puglia e la Basilicata di Bari, Laeria Piré, hanno rinnovato il protocollo d'intesa per la presenza dello sportello dell'Ufficio Interdistrittuale Esecuzione Penale Esterna presso il Comune di Trani, così come deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 1 agosto.L'accordo siglato tra le parti prevede l'istituzione presso l'Ufficio del Settore Servizi Sociali del Comune di Trani della Sede Recapito dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari, a cui potranno accedere le persone, individuate come di seguito:a) soggetti in esecuzione di misure o sanzioni di comunità, nonché i loro congiunti o persone significative del loro contesto familiare e relazionale;b) soggetti con problematiche rientranti nella competenza dell'UIEPE che necessitano di informazioni e consulenza su argomenti direttamente o indirettamente connessi con l'esecuzione penale esterna e le misure e sanzioni di comunità;c) congiunti e/o persone significative del contesto familiare e relazionale di soggetti in esecuzione di pena detentiva.Il servizio garantirà da settembre una frequenza all'interno della sede del Comune bisettimanale (nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 13, con apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 12). Gli operatori dell'UIEPE di Bari potranno utilizzare la Sede recapito per svolgere l'attività istruttoria relativa ai procedimenti loro assegnati