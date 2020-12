Rinnovo delle concessioni del commercio su area pubblica, scadenza il 31 dicembre

Si rende noto che con determinazione dirigenziale 1688/2020, è stato avviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del D. Lgs n. 241/1990, il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche del Comune di Trani relative ai posteggi dei mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di giornali e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli in scadenza al 31.12.2020.A tal fine si informa che i procedimenti di rinnovo si concluderanno entro il 30.06.2021 e che nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti le concessioni si intendono prorogate per il periodo a ciò strettamente funzionale e comunque non oltre il 30.06.2021.L'Ufficio comunale procedente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); il responsabile del procedimento è l'ing. Antonio Castrovilli; le informazioni possono essere richieste con le seguenti modalità: PEC: ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it. Telefono: 0883 581229 – 0883 581228 – 0883 581227.Si avverte che i requisiti necessari per il rinnovo delle suddette concessioni di posteggio che saranno verificati dall'Ufficio nel corso del procedimento sono principalmente: possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010; iscrizione ai registri della Camera di Commercio, quale impresa attiva, nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo; verifica della sussistenza della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva; verifica della regolarità dei pagamenti della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP).