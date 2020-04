Ripresa delle attività, Corraro: «Comune e Amiu dimezzino i costi di sanificazione»

Dopo circa due mesi di chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria, i commercianti potranno ripartire con la propria attività lavorativa, ma in molti si chiedono quanto lunga e faticosa possa essere la "ripresa". Ritengo che il Comune di Trani debba restare vicino agli stessi, nel miglior modo possibile, adottando tutte le misure ordinarie e straordinarie, al fine di rendere meno faticosa la ripartenza del mondo produttivo e commerciale.Le attività, inoltre, prima di poter ripartire dovranno necessariamente porre in essere misure di sanificazione delle proprie unità immobiliari, le quali, purtroppo, comportano dei costi ulteriori e gravosi. Chiedo alla vigente amministrazione comunale, di definire in accordo con Amiu s.p.a. un'intesa finalizzata a dimezzare di almeno il 50% i costi di sanificazione. Sono sempre più convinto che queste apparentemente piccole misure non siano solo un modo per far fronte alle problematiche di carattere prettamente economico, ma anche un modo per mostrare solidarietà e stretta vicinanza a chi, per anni, ha contribuito alla crescita non solo economica della città di Trani, ma anche allo sviluppo socio – turistico della medesima. Spero, dunque, che l'amministrazione possa condividere questa mia proposta per mostrare vicinanza ai cittadini.