Riprese le attività degli Amici del mare: ripulito il tratto di costa sotto il Castello

Il breve tratto di costa che va dal Castello alla Cattedrale non è davvero mai un bel vedere per chi vi si affaccia, residenti e forestieri che con le prime giornate di primavera raggiungono sempre più numerosi Piazza Duomo. Tra due meraviglie lambite dal mare , affacciandosi del parapetto si vede veramente di tutto: e gli Amici del Mare hanno dedicato questa domenica di marzo a cercare di ripulirla dai tanti rifiuti che la ricoprono.Già, ricoprono, perché il "bottino" racchiuso nei sacchi, con ovviamente sempre la plastica a dominare, uno dei più aggressivi nemici del mare, è stato veramente tanto, in poche ore.Un mezzo dell' AMIU è intervenuto per recuperare i rifiuti e gli Amici del Mare hanno pubblicato un set fotografico che, ci si augura, serva non a pubblicizzare un servizio di "nettezza marina" di volontariato ma a sensibilizzare la cittadinanza anche quando si disperde una sola lattina di birra o una cicca di sigarette.