Riprese serie tv a Trani, si cercano uomini e donne dai 18 ai 74 anni

La Città di Trani ospiterà per alcuni mesi le riprese di una serie tv prodotta da Cattleya per la regia di Giuseppe Bonito. Domenica e lunedì nello chalet della villa comunale sono in programma casting per comparse:Si cercano uomini e donne dai 18 anni compiuti ai 74 anni.Programma casting:Domenica 12 febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18;Lunedì 13 febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.Per partecipare ai casting bisogna presentarsi nello chalet della villa muniti di fotocopia del documento di identità e codice fiscale.