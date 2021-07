Ripristino delle basole sconnesse: iniziati i lavori nel centro cittadino

Sono cominciati i lavori di sistemazione della basole su alcune strade del centro storico cittadino: l'intervento, a cura dell'assessorato ai lavori pubblici di cui è titolare il vicesindaco Fabrizio Ferrante, sono stati appaltati con una spesa di circa 15mila euro alla ditta "Costruttori Qualificati srl" di Gravina di Puglia. In particolare riguarderanno, nell'arco di circa 20 giorni, corso Vittorio Emanuele, via Cavour (lato stazione con istituzione del divieto di fermata – ambo i lati per restringimento carreggiata con senso unico alternato), piazza Libertà e via Prologo.A seguito di segnalazioni giunte all'ufficio Lavori Pubblici circa la presenza di cedimenti di basoli sulle carreggiate, si è infatti proceduto con interventi mirati tesi alla eliminazione di tutte quelle situazioni pericolose sia per il transito veicolare che pedonale, con un progetto concepito "nell'ottica di poter disporre di immediati e puntuali interventi di ripristino della regolarità delle pavimentazioni in basolato sulla scorta delle segnalazioni pervenute".Gli interventi previsti "consistono nell'esecuzione di recinzione provvisionale di cantiere, segnatura e numerazione dei basoli da rimuovere con elaborazione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi, rimozione dei basoli ceduti e/o sconnessi e accatastamento nelle immediate vicinanze nell'ambito dell'area di cantiere, pulizia delle superfici laterali dei conci mediante piccoli utensili mano e spazzole con rimozione e dei residui delle malte di allettamento, livellamento del piano di posa anche mediante l'asportazione del sottofondo qualora non integro, e posa in opera di strato di "semiumido" con sabbia e cemento e colata, ricollocamento in opera dei basoli precedentemente rimossi, seguendo l'originario posizionamento e successiva colata di malta cemento nelle connessure fino a saturazione, boiacca superficiale con cemento bianco e sabbia fine di fiume e spazzolatura superficiale". Una apposita ordinanza regolerà la sicurezza della circolazione stradale nelle vie urbane interessate.