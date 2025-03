Riqualificazione Costa Sud a Trani, Bottaro:"Le notizie che circolano non corrispondono al vero"

Social Video 20 minuti Intervista al Sindaco Bottaro sulla "Riqualificazione della Costa Sud" Tonino Lacalamita

L'intervista esclusiva concessaci dal Sindacoè di quelle da non dimenticare per i contenuti ed i toni decisi del Primo Cittadino, sicuramente le sue parole animeranno ancor di più il dibattito sulla questionedella riqualificazione della Costa Sud e non metteranno certamente fine alle polemiche nate dalle eccezioni avanzate delle associazioni ambientaliste e di una parte politica della città.Le parole decise del Sindacochiariscono alcuni importanti aspetti , da parte della Amministrazione Comunale, sui lavori di riqualificazione delladi Trani, cioè di quel tratto costiero di levante che va dalle Matinelle fino allo struttura dell' Istituto Psicopedagogico realizzato negli anni '70, di proprietà della Provincia Bat e mai entrato in funzione. Questa specifica è importante da sottolineare per un corretto approccio al tema perchè, nella maggior parte dei casi, si tende a confondere la zona interessata, denominata, con quel tratto costiero invece, attenzionato per altri motivi naturalistici comunque affrontati nell'intervista dal Sindaco, che inizia da Lido Mongelli, per intenderci la falesia detta Baia del Gruccione, arriva alla II spiaggia e termina alle Matinelle, lì dove inizia la riqualificazione che ci occupa.L'intervista che ci ha concesso il Sindacospazia sui temi che riguardano: (la prioritaria messa in sicurezza delle falesie, (la gestione dei muretti a secco presenti sul percorso di riqualificazione, (la strutturazione della pista ciclo pedonabile ed infine (il tratto di costa denominato "vasca verde" dove qualcuno ha paventato la futura presenza di in un lido di balneazione, prospettiva questa decisamente esclusa dal Sindaco prioritariamente per la situazione dell'area individuata categorizzata geomorfologicamente pericolosa (attualmente PG3): "Una situazione - ha detto il Primo Cittadino - che se pur dovesse cambiare, essere declassata anche a categoria PG1 o inferiore, non consentirebbe alcuna autorizzazione di questo tipo senza una dedicata variazione del Piano Coste".