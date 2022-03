Riqualificazione costiera, installate le nuove ringhiere a Capo Colonna

L'intervento di collocazione dei nuovi corpi è avvenuta in mattinata. Come spiega l'assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante "non appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo provveduto ad una prima posa in opera di alcuni moduli di ringhiera a Capo Colonna. Gli uffici stanno lavorando in queste ore affinché si possa intervenire nello stesso modo in altri tratti del lungomare in cui le ringhiere risultano da sostituire".

Quanto ai lavori di rigenerazione costiera (che interessano non solo la Baia di Capo Colonna, ma anche la zona dello Scoglio di Frisio e la villa comunale) l'assessore spiega che "stanno proseguendo su tutte le aree intervallati da fasi di monitoraggio".

Completata la prima e più significativa parte degli interventi di rigenerazione costiera previsti nella baia di Capo Colonna, come anticipato nelle scorse settimane, sono state installate le nuove ringhiere in acciaio zincato e passate con un prodotto antiruggine ferromicaceo.