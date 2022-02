Risanamento delle antiche murature della villa comunale: approvato lo studio di fattibilità

E' stato approvato dalla giunta comunale lo studio di fattibilità tecnico-economica per il "restauro e risanamento conservativo e consolidamento della porzione delle antiche murature della villa comunale interessate dal distacco dei paramenti" dell'importo di € 1.000.000,00 dei quali € 800.000,00 per lavori.L'intervento risulta essere necessario "in seguito ai fenomeni di arretramento della costa, a causa dei quali si è ridotta l'azione di difesa e di resistenza nei confronti dell'azione meccanica del moto ondoso che, nel tempo, ha provocato lo scalzamento al piede delle mura" come si nota nelle immagini della relazione pubblicata sull'albo pretorio.Nel dicembre 2019 era stato affidato il servizio di ingegneria ed architettura relativo allo studio di fattibilità tecnico economica del "restauro, consolidamento e risanamento conservativo della porzione delle antiche mura della villa comunale" all'ing. Michele Cappiello, che ha proceduto nell'attività di rilievi, ricerche storico-documentali, compendio delle informazioni già disponibili riguardanti il sito, con particolare riferimento agli studi geognostici eseguiti dell'ottobre 2010 nell'ambito degli "Interventi urgenti di consolidamento delle mura della villa comunale di Trani" nonché al progetto di ripascimento già previsto per il tratto di costa interessato, con analisi delle tutele e dei vincoli.All'esito "degli studi preliminari eseguiti – si legge nella delibera - si era rappresentato e condiviso con la competente Soprintendenza l'impostazione metodologica dello studio di fattibilità durante la conferenza di servizi in modalità telematica del 22 ottobre 2020"; nella stessa conferenza si era concordato che "allo stato non risultano esaustivamente escluse potenziali cause di dissesto dovute alla stabilità della falesia retrostante la muraglia, anche alla luce delle indagini svolte nel 2009 che hanno evidenziato la presenza puntuale di cavità generate nel tempo dall'erosione marina".In seguito il tecnico incaricato ha inviato il progetto delle indagini geognostiche e geofisiche comprendenti anche la relazione geologica con interpretazione delle prove e valutazione di compatibilità dell'intervento, approvato con determina dirigenziale del 24 dicembre 2020; a distanza di un anno l'approvazione da parte della giunta comunale dello studio di fattibilità tecnico-economica per il "restauro e risanamento conservativo e consolidamento della porzione delle antiche murature della villa comunale interessate dal distacco dei paramenti".