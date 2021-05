Rispetto delle norme anticovid, a Trani controlli interforze in vista del weekend

È in atto in queste ore sul Porto di Trani un'operazione interforze di controllo coordinata dalla Polizia di Trani con la presenza di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Sotto la lente gli esercizi commerciali per il rispetto delle norme anti Covid oltre i passanti sul corretto uso di mascherina e mantenimento delle distanze sociali. Finora non sono state elevate contravvenzioni.L'operazione proseguirà anche nei prossimi giorni in vista di maggiori afflussi nel fine settimana appena iniziato.