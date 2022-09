Risultati Invalsi, gli alunni del "De Amicis" superano di molto la media nazionale

Classi Seconde 1° C.D. "De Amicis" ITALIA SUD Italia PUGLIA ITALIANO Classe II 69% 63% 63,3% 63,8% MATEMATICA Classe II 52,4% 49,8% 50,9% 50,2% ITALIANO Classe V 59,7% 55,1% 54% 53,6% MATEMATICA Classe V 47,8% 47,2% 46,2% 45,4% INGLESE READING Classe V 80,0% 76,7% 75,8% 76,2% INGLESE LISTENING Classe V 74,6% 72,1% 69,1% 67,9%

Sono da poco pervenuti i risultati delle prove INVALSI tenutesi a maggio scorso relativamente all'a.s.2021/2022. Le prove INVALSI sono state riproposte nella scuola italiana dopo due anni di blocco a causa della pandemia da covid-19.Con grandissima soddisfazione il 1°C.D. "De Amicis" accoglie i risultati raggiunti dagli alunni delle classie delle classi! Anche questa volta i ragazzi hannosia in Italiano sia in Matematica nonché in lettura e ascolto dell'Inglese. I risultati indicati nella media nazionale sono riferiti alle scuole che hanno un background socio-economico e culturale delle famiglie simile a quello del "De Amicis".È motivo di orgoglio anche la percentuale molto bassa di(cioè imbroglio, copiatura) che è stata rilevata da INVALSI: solo l'dei nostri ragazzi ha effettuato qualche scorrettezza durante gli esami INVALSI.Un particolare ringraziamento per gli eccellenti risultati conseguiti va ai docenti delle classi seconde e quinte. I più vivi complimenti alle alunne agli alunni e della scuola primaria per l'impegno dimostrato e la preparazione culturale ottenuta. Un elogio speciale va agli alunni delle classi quinte, che in questi giorni stanno iniziando il nuovo percorso di studi nelle scuole secondarie di I grado: continuate ad impegnarvi ed a farvi onore in questo modo!