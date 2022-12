Ritmi e Suoni del Natale: Baldassarre e scuole Primarie in musica

Un altro Natale da ricordare per la Scuola Baldassarre e le scuole Primarie Beltrani, De Amicis e Petronelli. Nel segno dei ritmi e dei suoni tipici della Festa religiosa più importante dell'anno ecco tornare un appuntamento sempre molto gradito da studenti e genitori, ma anche dagli appassionati di musica. Una manifestazione di grande richiamo e qualità nell'ambito del Progetto "Continuità" promosso dalla scuola Baldassarre diretta dal preside dott. Marco Galiano, si terrà nella chiesa di San Giuseppe tra il 20 e 21 dicembre. L'orchestra della scuola di piazza Dante, la BaldasSound, diretta dal docente e Maestro Alessandro Giusto e coadiuvato dalle proff. Giulia Marzano e Katia Asciano, si esibirà insieme ai cori delle tre scuole Primarie coinvolte, rispettivamente il 20 dicembre alle 15,30 con la scuola Beltrani; sempre lo stesso giorno alle 17.15 con la scuola De Amicis ed il 21 dicembre alle 17 con la scuola Petronelli.Note, parole, musica, riflessioni volte a vivere con intensità l'atmosfera natalizia ed a rafforzare il sodalizio e la collaborazione tra i vari Istituti coinvolti, nel nome di una didattica coinvolgente e di qualità per i giovani studenti. È doveroso sottolineare a tal proposito il grande lavoro svolto per l'occasione dallo staff di docenti della scuola Baldassarre impegnati nel Progetto "Continuità", coordinato dalla prof. Paola Mauro e la dedizione e consueto impegno dei docenti di musica. Non vi resta che godervi questa due giorni di ritmi e suoni da non perdere.