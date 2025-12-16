Ritmi e suoni di Natale, la Baldassarre in concerto con la Beltrani e la Petronelli
A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre" in concerto con la "Beltrani" e la "Petronelli"

Protagonista l'orchestra BaldasSound diretta dal Maestro Giusto con i cori delle due scuole Primarie

Trani - martedì 16 dicembre 2025 6.40 Comunicato Stampa
Torna puntuale e come da tradizione il concerto natalizio della scuola secondaria di primo grado "Baldassarre" in collaborazione con i cori delle scuole Primarie "Beltrani" e "Petronelli", nell'ambito del percorso di "continuità" che ogni anno viene intrapreso tra l'Istituto di piazza Dante diretto da Marco Galiano, con i giovanissimi studenti pronti a farsi coinvolgere dai ritmi e suoni del Natale.

E la manifestazione in programma domani mercoledì 17 dicembre presso la parrocchia dello Spirito Santo s'intitolerá "Ritmi e Suoni di Natale - BaldasSound Orchestra&Choir for Christmas" e, con la direzione del Maestro Alessandro Giusto e la collaborazione dei docenti Mauro Germinario e Valeria Cormio, vedrà protagonisti assoluti i ragazzi con due turni distinti : alle ore 12 il concerto della BaldasSound e del Coro con il IV Circolo Beltrani ed alle 16 ed alle 17.20 col Circolo Didattico Mons. Petronelli.
Anche stavolta i ragazzi vi regaleranno emozioni vere e vi faranno vivere la vera atmosfera del Natale, con vere sorprese e con melodie natalizie e non. Il testo di un brano sarà accompagnato dal linguaggio Lis. La scuola Baldassarre ringrazia don Michele Caporusso, parroco dello Spirito Santo che ha aperto le porte all'evento.
