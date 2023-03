Ritorna il Corsaro Fest, previste date anche a Trani

Il Corsaro Fest ritorna! In molti aspettavano questo appuntamento dopo l'annullamento dell'evento, in origine fissato per il 27 gennaio. Non ci fermiamo davanti alle polemiche di chi si scandalizza per il nome di una band musicale mentre in Italia si continuano ad aumentare le spese destinate agli armamenti, a negare i diritti civili, a rendere sempre più difficili i soccorsi in mare e, da ieri, a cercare di cancellare il reato di tortura. In questo clima di crescente ostilità verso i movimenti culturali underground e di riduzione degli spazi di libertà di espressione, diamo spazio in città ad un appuntamento dedicato alla musica indipendente.La musica, come ogni altra forma di arte, è un modo per condividere con gli altri le proprie emozioni, per esternare, anche in modo provocatorio, un disagio verso una società escludente ed omologata. Sabato 15 Aprile vi aspettiamo numerosi al ReBlank, in via Rodunto 4, per una serata dedicata al metal e alla libertà di espressione con le esibizioni deiSucidal Anxiety (Depressive / Black Metal - Bari)Azog (Melodic Black Metal - Trani)Emberslit (Groove Death Metal - Trani)Ogni volta che qualcuno tenterà di fermare la nostra voglia di cantare, alzeremo il volume dei nostri amplificatori. Supportate la musica live, supportate l'underground, il welfare culturale e gli spazi sociali!