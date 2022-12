Ritorna il Mercatino di Natale in piazza Indipendenza

L'Anva Confesercenti BAT rende noto che in piazza Indipendenza (via Barletta) a Trani si svolgerà il Mercatino di natale - natale a la barriere".I mercatini, inseriti negli eventi comunali del progetto "Trani T'incanta" - Natale 2022, e patrocinati dal Comune di Trani assessorato al Marketing e alla promozione del territorio, si svolgeranno dalle ore 08:00 alle 14:00, nei giorni 04, 11, e 18 dicembre 2022.Una occasione in più per acquistare i regali di Natale: abbigliamento uomo, donna, bambino; intimo, lingerie, pigiami, pantofole, casalinghi, oggettistica per la casa e tante altre novità.Una iniziativa che si ripete ancora una volta grazie alla caparbietà e alla volontà dal presidente ANVA Confesercenti Trani, Salvatore Fracchiolla."Voglio ringraziare l'Amministrazione comunale, il sindaco, Amedeo Bottaro, sempre attenta a supportare il settore ambulante e il lavoro che quotidianamente svolgono gli operatori commerciali. Un ringraziamento anche all'assessore alle attività produttive, Leo Amoruso, alle forze dell'ordine e gli agenti di Polizia Locale che ci permettono di lavorare in sicurezza" dichiara Fracchiolla.