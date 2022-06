Ritorna il Trani Film Festival, dal 22 al 26 giugno tra Trani e Barletta

È tutto pronto per il "Tranifilmfestival Short#Session#2". Dal 22 al 26 giugno cinque serate di visioni cinematografiche di respiro internazionale. Un progetto interessante e formativo che spazia nel panorama dell'audiovisivo indipendente includendo ogni genere cinematografico.L'iniziativa è prodotta da Apulia Film Commission e Regione Puglia nell'ambito del Piano Straordinario "Custodiamo la Puglia", con risorse di bilancio ordinario della Regione nell'ambito dell'intervento Apulia Cinefestival Network.Una edizione itinerante con un programma particolarmente variegato.Si parte da Barletta dove alla Multisala Paolillo da mercoledì 22 a venerdì 24 giugno dalle ore 20.30 saranno proiettate le opere selezionate a concorrere per la prima call 2022 del TrFF Short#Session.I giorni seguenti appuntamento a Trani alla sala meeting dell'Hotel S. Paolo al Convento sul porto turistico della città: sabato 25 giugno dalle ore 18.30 no-stop di cortometraggi e confronto con il pubblico; domenica 26 giugno alle ore 18.30 proiezione del film "Pane dal cielo" di Giovanni Bedeschi. Alle 20.30 l'incontro con il regista e produttore Giovanni Bedeschi a cui sarà consegnato il premio dell'edizione 2022.L'ingresso è gratuito per tutte le serate.Da 23 anni il TrFF concorre alla crescita culturale cinematografica del territorio con lo straordinario intervento di attori, registi, grandi interpreti e autori del cinema italiano. Un impegno continuo e appassionato finalizzato alla ricerca, educazione della coscienza critica e promozione di contenuti di alto profilo della settima arte. Una encomiabile operazione di confronto, condivisione e concreta partecipazione con il pubblico. Opere prime e gemellaggi hanno caratterizzato nel tempo la manifestazione organizzata e curata nei minimi dettagli da Beppe Sbrocchi, responsabile della rassegna. La kermesse ha registrato a Trani la presenza di eccezionali personaggi omaggiati con il Premio Stupor Mundi: Lina Wertmuller, Mario Monicelli, Florinda Bolkan, Luigi Magni, Dino Risi, Pupi Avati, Domenico Procacci, Valeria Golino, Claudia Gerini, Amanda Sandrelli, Manrico Gammarota, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Gennaro Nunziante, Laura Morante, Riccardo Scamarcio, Edoardo Winspeare, Dario Argento.Le opere proposte nel TrFF 2022 rappresentano la giovane e internazionale produzione contemporanea. Il cinema come arte, magia, emozione, libertà, amicizia, volano per la circolazione e lo scambio di idee e di attività progettuali.Sbagliando si inventa di Alice Sagrati Italia 2022Una Bromita di Jordi Funtanet Messico 2022Abuela Dalì di Vega Halen & Saùl Gonzales Spagna 2022Biplane Model Kit di Tine Klut Regno Unito 2020Complete di Amir Osama Egitto 2022Teo di Eduardo Bunster & Belen Abarza Cile 2021Inside di Yann Chapotel Francia 20211Mese/Min di Ethann Néon Belgio 2021Il Grande Melies di Beatrice Campagna Italia 2022El Sueno De Quino di Santiago Erlich Spagna 2021Spotted Yellow di Baran Sarmad Iran 2020Bookstore di Annika & Ofelia Giannini Svezia 2022MIlkmo(M)On di Carlo Michele Schirinzi Italia 2020Tempus Fugit di Pep Bosch i Calvo Spagna 2022| Basin L'Attraction di Jonathan Pèpe Francia 2022Paddy di Roisin Kearney Irlanda 2020Sanctuary di Bernard ThibaultSvizzera 2020Zodiak di Remi Noir Stati Uniti 2021Depths Of Night di Step C. Hong Kong 2021Scrap di Jamie O'Rourke Irlanda 2021El Joc di Emanuele Carfore Spagna 2021Seahorse di Rifka Lodeizen Olanda 2020Silent City di Ali Zarekar Iran 2022L' Ultimo Uomo che Dipinse il Cinema di Walter Bencini Italia 2020Bosnia Express di Massimo D'Orzi Italia 2021Pupus di Miriam Cossu Sparagano Ferraye Italia 2021Deraciness di Olga Prud'Homme-Farges Francia 2021