Ritorna in funzione questa sera la ruota panoramica sul Porto di Trani

Risulta spenta da diversi giorni per questioni tecniche

Entrerà nuovamente in funzione a partire dalle 18.30 di questa sera la ruota panoramica, posizionata sul molo Santa Lucia del porto di Trani, in occasione dell'ormai passato Festival dell'Arte Pirotecnica. La ruota risulta infatti spenta da diversi giorni per questioni tecniche che tuttavia sono state risolte e permetteranno nuovamente ai fruitori di godere di Trani dall'alto.