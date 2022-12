Ritorna Sere d'incanto, la rassegna natalizia della Fondazione Seca

Giunta all'ottava edizione, parte giovedì 8 dicembre l'oramai puntale rassegna natalizia "Sere d'incanto": un perfetto connubio fra tradizione, cultura e spettacolo presentato dalla Fondazione S.E.C.A.L'appuntamento con il Natale della Fondazione si apre in piazza Duomo alle ore 19,00 con l'accensione delle luminarie del Polo Museale che ravviveranno Palazzo Lodispoto: una cascata di luci accompagnerà la benedizione del Presepe artistico allestito nel nartece della Basilica Cattedrale da parte di Don Mauro Sarni che per l'occasione benedirà anche i Bambinelli di quanti lo desidereranno; il tutto accompagnato dalle musiche natalizie degli Zampognari.A corollario dell'inaugurazione della Rassegna, la mostra "Campane della Natività – I Bambinelli della donazione Cestari", per gentile concessione del Museo Diocesano di Bisceglie, vestirà la sezione del Museo Diocesano di Trani e la Corte del Polo Museale e potrà essere visitata fino all'8 gennaio.Gli eventi proseguono sabato 10 dicembre alle ore 20,00 nella Corte del Polo Museale con la presentazione di "Cuba Eres Mimosa", ultimo progetto di Mariblanca Armenteros, una delle voci più rappresentative e travolgenti della "musica cubana de autor". La produzione e la direzione artistica è affidata ad Antonio Pizzolla.Immancabile l'appuntamento con i più piccoli al Polo Museale con il laboratorio artistico "Christmas Craft Kids" a tema natalizio martedì 13 dicembre ore 18,00.Momento ad alta specificità culturale sarà rappresentato dall'incontro "Spirto Gentil – Don Giussani e la musica": iniziativa ispirata al teologo fondatore del movimento di Comunione e Liberazione in occasione del centenario dalla nascita. Relazionerà venerdì 16 dicembre alle ore 19,30 nella sala conferenze del Polo Museale il Prof. Pier Paolo Bellini, compositore e sociologo dell'Università del Molise.Martedì 20 dicembre ore 20,30 torna il consueto appuntamento con la musica Gospel; direttamente dagli Stati Uniti per la tappa tranese inserita nel "Tour italiano Natale 2022", "Pastor Ron Gospel Show", uno dei gruppi più carismatici e popolari di tutti i tempi nel panorama Gospel mondiale. Accompagneranno Pastor Ron artisti dalle voci sorprendenti, potenti e vellutate, in pieno stile "black".Mercoledì 21 dicembre ore 18,00: "Lettera a Babbo Natale". L'immancabile laboratorio creativo per bambini che si cimenteranno in un pensiero a Santa Claus scritto con le macchine per scrivere della collezione della Fondazione S.E.C.A.Swing, Blues e contaminazione di altri generi a Santo Stefano. Spettacolo musicale "Carol Songs" con "Piero Dotti & Christmas Quartet" il 26 dicembre alle ore 20,30 nella Corte del Polo Museale.A dare il benvenuto al 2023 il classico "Gran Concerto di Capodanno" eseguito dall'Orchestra Giovanile della Valle d'Itria diretta dal M° Antonio Palazzo. Appuntamento al 1° gennaio ore 20,00 presso la Parrocchia Spirito Santo Trani.Chiuderà la programmazione di "Sere d'incanto" la "Tombolata Scostumata", il simpatico e spensierato gioco da tavolo che si terrà nella Corte del Polo Museale il giorno dell'Epifania alle ore 20,00.La partecipazione alla Rassegna è completamente gratuita.Per info tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .