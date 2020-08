Ritorna “Trani in mongolfiera”, quest’anno in tre diverse location

Per il secondo anno consecutivo ritorna "Trani in mongolfiera", uno degli eventi più attesi di quest'estate tranese che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a cura dell'associazione Trani t'incanta. I visitatori saranno invitati a provare l'emozione di un volo vincolato in mongolfiera per godersi il meraviglioso panorama di Trani dall'alto.​Non una ma ben tre mongolfiere saranno collocate in tre diverse location suggestive di Trani: Piazza Duomo, Piazza Quercia e Piazzale Marinai d'Italia.Questi gli orari: venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19 alle ore 23. Sabato e domenica volo speciale all'alba dalle ore 6 fino alle ore 9