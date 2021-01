Ritornare in forma dopo le abbuffate natalizie con l'allenamento: intervista all'esperto

Si ricorda di mantenere le corrette procedure anti-covid, evitando assembramenti e preferendo allenamenti individuali all'aria aperta o, in caso di impossibilità (es. zona rossa), optare per qualche esercizio a casa. In ogni caso, interfacciarsi e farsi seguire da un professionista del settore, sarebbe sicuramente più indicato alle vostre esigenze personali.

Dopo le feste di Natale ci si rimette in carreggiata con dieta ed allenamento; sulla dieta molto spesso offro numerosi consigli, ma sull'allenamento?Allora ho pensato di chiedere al mio collega il P.T Riccardo Ferro qualche consiglio su come riprendere l'attività fisica. Essendo a conoscenza della gravità della situazione in cui ci troviamo, incominciare l'attività fisica, per alcuni (soprattutto per chi ha vissuto in un regime di sedentarietà), potrebbe risultare ostico. Per questa ragione, ecco a voi alcuni consigli per non procrastinare, queste sono le parole del coach, sentiamo i suoi consigli.Per tutti, non lasciarsi trarre in inganno da pensieri negativi, come "da lunedì incomincio". Ricordiate che l'attività fisica, oltre ad avere tanti vantaggi psico-fisici, aumenta le nostre difese immunitarie, fondamentali in un periodo come questo… quindi non aspettare a "lunedì", incomincia oggi!