Ritorno a scuola in presenza, Ciliento: «Necessario prestare ancora molta attenzione per la tutela della salute di tutti»

«In questi giorni migliaia di bambini e ragazzi torneranno tra i banchi di scuola, finalmente in presenza. In questi due anni la quotidianità è stata stravolta dal Covid-19 ed è per questo che sarà ancora necessario prestare molta attenzione per la tutela della salute di tutti». E' il messaggio augurale d'inizio anno scolastico della consigliera regionale, Debora Ciliento.«Auguro al corpo docente e a tutto il personale ATA un anno scolastico caratterizzato da serenità e voglia di tutelare la bellezza delle relazioni umane, tassello importante per contrastare la povertà educativa.Auguro alle famiglie di rafforzare sempre più il patto educativo con le insegnanti al fine di tutelare i più piccoli. Un augurio speciale lo rivolgo ai bambini e ai ragazzi di ogni ordine e grado affinché possiate vivere un anno scolastico fatto di ricerca e avventure.La scuola è scoperta: facciamo tesoro della DAD che ci ha fatto conoscere un linguaggio nuovo legato alle nuove tecnologie, ma che soprattutto è servita a tutelare la salute di ognuno di noi. Buon anno e buon cammino, con la speranza di riuscire a sconfiggere un nemico invisibile».