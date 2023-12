Riunito il direttivo della sezione di Trani di Puglia Popolare

Powered by

In questi giorni si è riunito a Trani il direttivo cittadino di Puglia Popolare. Presenti i vertici locali: l'Avv. Donata Di Meo, consigliere comunale di Trani e consigliere provinciale della BAT con delega al PNRR, subentrata nel ruolo di Segretario cittadino finora ricoperto dall'Avv. Felice Cuocci sin dal 2020.Quest'ultimo proseguirà il suo impegno come Presidente della sezione locale e componente del direttivo provinciale. Presenti, altresì, il dott. Carlo Laurora, già consigliere regionale ed attualmente assessore comunale agli affari istituzionali che riveste il ruolo di coordinatore regionale del movimento.Confermati gli incarichi di vicesegretario cittadino al sig. Domenico Caffarella e di vicepresidente e coordinatrice del gruppo femminile alla dott.ssa Francesca lestingi. Nel gruppo dirigente i nuovi ingressi del dott. Cosimo Digiglio e dei sigg. Michele Bari, Enzo di Staso e Damiano Tolipano. Presenti altri componenti storici del direttivo, tra cui il sig. Vincenzo Landriscina delegato promozione impresa e turismo, il sig. Nicola Guglielmi delegato politiche sociali, il dott. Giovanni Amorese delegato affari economici e finanziari.Componenti del direttivo cittadino di Puglia Popolare sono il sig. Sebastiano Mastrulli, delegato allo sport, il sig. Giuseppe Tortosa, già consigliere comunale, il dott. Roberto Santorsola, l'avv. Elisabetta Tortosa. Il gruppo direttivo, dopo aver illustrato ai simpatizzanti presenti l'attività svolta dall'amministrazione comunale alla quale è stato dato e confermato il sostegno nelle scorsa tornata elettorale, ha illustrato le evoluzioni regionali del movimento che vede nel sen. Massimo Cassano il suo leader.Il grande lavoro organizzativo svolto dai vertici regionali ha visto l'adesione al gruppo dirigente del movimento di circa 500 componenti, molti dei quali amministratori locali in carica. Inoltre, proprio di recente l'organizzazione territoriale di Puglia Popolare ha dimostrato il proprio peso e coesione contribuendo a sostenere la riconfeema dell'avv. Bernardo Lodispoto alla pr sidenza della provincia BAT, laddove son risultati determinanti i voti dei moderati di Puglia Popolare che ha contribuito con due voti a Bisceglie, 1 a Trani, 2 a Canosa, 1 a Barletta, 1 a San Ferdinando, 1 a Margherita di Savoia ed 1 a Minervino Murge.Forti dell'esperienza amministrativa e politica maturata e delle professionalità fornite dai funzionari e simpatizzanti, a livello cittadino il movimento politico si prepara ad affrontare da protagonista i prossimi impegni elettorali, e soprattutto preannuncia a breve una serie di concrete proposte amministrative locali.