Rompe il finestrino e le ruba la borsa dall'auto, indaga la Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato sono sulle tracce del responsabile di un furto verificatosi nel pomeriggio di sabato 29 gennaio, in piazza Cittadella. La proprietaria aveva parcheggiato la sua auto nei pressi della piazza per una commissione, allontanandosi per qualche istante. Al suo ritorno ha trovato il vetro dell'auto rotto mentre la borsa che aveva lasciato nell'abitacolo non c'era più.Al suo interno vi erano all'incirca 600 euro in contanti oltre documenti e effetti personali. Subito è scattata la denuncia al Comando di Polizia che ha già acquisito le immagini delle telecamere videosorveglianza delle attività della zona per risalire all'identità del ladro che potrebbe avere le ore contate.