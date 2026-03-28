Rosa Uva
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Politica

Rosa Uva:«La mia coerenza non ha prezzo, resto fedele a Trani e ai miei valori»

Annunciata ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Comunale nelle file della lista civica "Prossimamente" a sostegno del candidato Sindaco Avv. Giacomo Marinaro

Trani - sabato 28 marzo 2026 6.24 Sponsorizzato
In un video-messaggio rivolto alla cittadinanza, Rosa Uva, già Assessore ai Servizi Sociali e storica figura di riferimento dell'area moderata tranese, annuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Comunale nelle file della lista civica "Prossimamente", a sostegno del candidato Sindaco Avv. Giacomo Marinaro. Un annuncio che segna una svolta politica importante: Rosa Uva spiega con estrema chiarezza le ragioni del suo distacco da Forza Italia, partito in cui ha militato per anni ricoprendo anche il ruolo di responsabile provinciale di Azzurro Donna.

«C'è un momento in cui bisogna guardarsi allo specchio e chiedersi se i valori per cui si è iniziato sono ancora rappresentati», dichiara Rosa Uva. «Quando quei valori evaporano e le scelte politiche diventano incondivisibili, restare sarebbe un tradimento verso chi mi ha dato fiducia. La politica, per me, è prima di tutto coerenza». Nel suo intervento, Rosa Uva rivendica con orgoglio le battaglie vinte, come quella per l'assistenza specialistica scolastica, sottolineando che il suo impegno non cambia area: rimane saldamente al centro, ma con una nuova energia civica. «Non è un addio alla mia storia, ma un nuovo inizio. Trani ha bisogno di un centro che metta la scuola, il sociale e i diritti al primo posto, senza sconti. Il mio impegno per la città continua con Giacomo Marinaro e il progetto Prossimamente: insieme, per restare fedeli ai cittadini».
Rosa Uva - Prossimamente
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