Rotary Club di Trani, Angela Tannoia è il nuovo presidente

Angela Tannoia dirigente scolastico del Liceo Valdemaro Vecchi di Trani sarà da stasera 30 giugno il nuovo Presidente del Rotary Club di Trani. Infatti è tradizione del Rotary International che tutte le cariche, Presidenti Governatori e Presidente Internazionale siano in carica dal 1 Luglio al 30 Giugno di ogni anno. Di conseguenza, l'attuale Presidente Achille Cusani passerà le consegne ad Angela Tannoia nel corso di un evento sociale che viene denominato passaggio del Martelletto in quanto sempre per la tradizione del Rotary, le riunioni iniziano e terminano con un tocco di campana a mezzo di un Martelletto di legno, che il Presidente usa.Pertanto la tradizione di amicizia e di dedizione al servizio del sodalizio sono le radici affondate nel passato, che si proiettano verso il futuro, poichè "il Rotary cambia negli uomini, ma non cambia nelle idee"